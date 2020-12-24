Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает категорически против жесткого административного регулирования цен на продовольствие, государственное регулирование в этой сфере должно идти через экономические рычаги. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2020 года.

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен [на продукты], мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Но в то же время определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги", - сказала Матвиенко.