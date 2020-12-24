Компания Success Rockets планирует построить частный космодром в Дагестане

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания Success Rockets заключила соглашение о строительстве к 2025 году частного космодрома на территории Республики Дагестан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Частная российская космическая компания Success Rockets выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта "Европа" в Республике Дагестан. Партнером выступила АО "Корпорация развития Дагестана", - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, строительство космодрома начнется осенью 2021 года, он будет возведен к 2025 году в северной части республики. Объем инвестиций составит 600 млн рублей. В компании убеждены, что это увеличит количество высокотехнологичных производств, рабочих мест и обеспечит развитие туристического направления региона.

"На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников", - подчеркнули в компании.

Генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров отметил, что площадка будет использоваться для запуска сверхлегких ракет. "В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о ее создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития", - отметил он, пояснив, что к сотрудничеству планируется привлекать иностранных заказчиков.

В свою очередь гендиректор АО "Корпорация развития Дагестана" Артур Алибеков подчеркнул, что частная компания использует экологичные технологии. "Мы сопровождаем этот проект с инициации и будем создавать благоприятные условия для его воплощения в Дагестане", - заключил он.

О компании

В октябре новая российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит $2,8 млн.

Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat ("Кубсат", сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением до 5 метров и обеспечения интернета вещей.