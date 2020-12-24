Задорнов подтвердил договор с Гуцериевым о выплате 14 млрд рублей по мировому соглашению

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев выплатит банку "Открытие" 14 млрд рублей в случае утверждения мирового соглашения между сторонами в рамках судебного иска к бывшим совладельцам Бинбанка. Значительная часть средств поступит на счета кредитной организации уже при первом платеже, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава "Открытия" Михаил Задорнов.

"Я могу подтвердить, что у нас есть предварительное мировое соглашение по этому иску, но его должен закрепить московский арбитражный суд. Мы представили все документы. И "Открытие", и Центральный банк как инициатор к бывшим владельцам Бинбанка, и сторона-ответчик согласовали именно эту сумму. Если будет решение московского арбитражного суда об утверждении мирового соглашения, то деньги, значительная часть первым же платежом, поступят уже на наши счета", - сказал банкир.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на два источника сообщило, что Михаил Гуцериев выплатит банку "Открытие" около 14 млрд руб. в целях урегулирования претензий ЦБ из-за санации Бинбанка. Следующее заседание суда по этому вопросу запланировано на пятницу, 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Банк России готов рассмотреть мировое соглашение по вопросу урегулирования убытков, причиненных Бинбанку основным акционером группы "Сафмар" Михаил Гуцериевым. В свою очередь группа "Сафмар", банки "Траст" и "Открытие" подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров, в котором урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и Рост банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений.