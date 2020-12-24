Удмуртия недополучила в 2020 году 10 млрд рублей в бюджет региона

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Объем налоговых и неналоговых платежей в бюджет Удмуртии оказался в 2020 году на 10 млрд рублей меньше запланированного, сообщил глава региона Александр Бречалов на заседании Госсовета Удмуртии в четверг во время ежегодного доклада о положении дел в республике.

"Объем поступивших налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Удмуртии в настоящий момент оставил 61 млрд рублей, что на 10 млрд рублей меньше запланированного", - сказал он.

По словам губернатора, республике пришлось увеличить госдолг, часть которого заместили бюджетными кредитами. "Так, 14 декабря в республику поступило дополнительно 4,8 млрд рублей в виде бюджетного кредита", - пояснил глава региона.

Он также отметил, что власти смогли выполнить все социальные обязательства перед жителями, также реализованы планы по национальным проектам. "Все основные планы и мероприятия национальных проектов мы выполнили. Самое главное - все социальные обязательства перед жителями мы выполнили, в том числе обеспечение людей лекарствами, медицинской помощью и средствами индивидуальной защиты в рамках борьбы с ковидом", - заключил Бречалов.

После последних поправок общий объем доходов бюджета на 2020 год составит 91 млрд 544 млн рублей, расходов - 104 млрд 686 млн рублей, дефицит - 13 млрд 142 млн рублей.

На 1 декабря 2020 года государственный долг Удмуртской Республики составил 55 млрд 242,6 млн рублей. В начале года уровень госдолга составлял 46 млрд 42,6 млн рублей, снизившись за 2019 год на 971,6 млн рублей.