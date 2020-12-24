Минфин смягчил требования к рейтингу банков при выдаче гарантий по госзакупкам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ смягчил требования к кредитному рейтингу банков при выдаче гарантий по госзакупкам, следует из сообщения ведомства.

"Исключается поэтапное ужесточение требований к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. В качестве обязательного требования к банкам устанавливается наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" агентства "Эксперт РА", - указывается в сообщении.

Правительство РФ утвердило постановление с данными изменениями, подготовленное Минфином.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, слова которого приводятся в пресс-релизе, в рейтинговую категорию "В" входят в основном средние и небольшие банки, которые обеспечивают доступ малому и среднему бизнесу к рынку госзаказа.

"По количеству выданных гарантий доля рынка небольших и средних кредитных учреждений значительно превышает долю крупных федеральных банков. Таким образом, смягчение требований позволит сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий", - отметил он.

По данным Минфина, с 1 января 2021 года требование к кредитному рейтингу банков должно было ужесточиться до уровня "B+(RU)" ("ruВ+"), оставив тем самым на рынке банковских гарантий всего 166 кредитных организаций.

На текущий момент банки, осуществляющие выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня "B(RU)" ("ruВ").