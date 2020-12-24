"Открытие" до конца года заключит договор с консультантами для подготовки к продаже акций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие" до конца 2020 года планирует заключить договоры с инвестиционными и юридическим консультантами для подготовки к продаже части акций кредитной организации. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава "Открытия" Михаил Задорнов.

"Мы сейчас до конца года заключаем договор с инвестиционными консультантами и с юридическим консультантом по подготовке именно IPO, по подготовке к продаже "Открытия". У нас следующий год и начало 2022 года на подготовку, даты (продажи) намечены на середину 2022 года", - сказал он, уточнив, что на первом этапе продать планируется 20-25% акций "Открытия".

По словам банкира, форма продажи акций - IPO или же продажа всего пакета стратегическому инвестору - будет определена по итогам консультаций. При этом также будут учтены экономическая ситуация и санкционный режим.

18 декабря Банк России сообщил, что утвердил "ВТБ капитал" и JPMorgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки к продаже банка "Открытие", IPO кредитной организации может состояться в 2022 году.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банком России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 г. В январе 2019 г. к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом прошлого года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.