Песков: санкции США против "Северного потока - 2" могут осложнить реализацию проекта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Существующие и планируемые санкции США против "Северного потока - 2" направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию проекта и способны сделать это, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако Россия и Европа заинтересованы в осуществлении проекта, столь необходимого для обеспечения энергетической безопасности, отметил он.

В среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".

В ответ на вопрос о том, есть ли у американской стороны реальные механизмы, способные остановить проект, Песков заявил: "Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности". "Конечно же, это способно осложнить [осуществление проекта], но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о том, успеет ли администрация Трампа остановить проект, Песков заметил: "Мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще". "У нас есть свои задачи, мы их решаем", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.