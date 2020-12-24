Кабмин выделит 5 млрд рублей на компенсацию затрат производителей муки и хлеба

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит 5 млрд рублей субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их затрат и поддержания цен на базовые продукты, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как в России борются с ростом цен на продукты

Он отметил, что "правительство продолжает работу по стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия - такое поручение давал президент". "Сегодня направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции", - сказал Мишустин.

По его словам, кабмин рассчитывает, что "эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно".