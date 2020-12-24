Госдума пригласила Решетникова выступить 20 января по вопросу роста цен на продукты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о приглашении министра экономического развития РФ Максима Решетникова выступить на заседании нижней палаты парламента с информацией о причинах резкого роста цен на продукты. Инициатором проекта постановления стал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Согласно тексту постановления, депутаты приглашают Решетникова на заседание Госдумы 20 января 2021 года в 12 часов, чтобы он выступил с информацией по вопросу реализации постановления нижней палаты парламента о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, а также для заслушивания информации о причинах резкого роста цен на продовольственные товары и мерах, направленных на выполнение требований закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

В соответствии с принятым Госдумой 23 декабря в третьем чтении законом, правительство РФ наделяется полномочиями по госрегулированию цен на социально значимые товары.