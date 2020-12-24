Мишустин поручил уточнить показатели плана достижения целей развития до апреля

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уже в I квартале 2021 года уточнить показатели единого плана достижения национальных целей развития.

"Важно уже в I квартале уточнить все ключевые показатели по результатам текущего года, чтобы люди знали, каких конкретно результатов реализации национальных целей развития можно ожидать, почувствовали реальное улучшение в разных сферах", - сказал он, открывая в четверг заседание правительства, и поручил своим заместителям координировать эту работу в рамках их полномочий.

Мишустин напомнил, что в среду на заседании Госсовета проект единого плана по достижению национальных целей развития был обсужден максимально подробно. "Президент в целом поддержал наши предложения с четкими ориентирами на ближайшие 10 лет. Документ связал воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. В нем содержится подробная декомпозиция по всем направлениям и регионам", - подчеркнул глава правительства.