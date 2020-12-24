Крым из-за пандемии коронавируса недополучил 2,8 млрд рублей доходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Крым недополучил в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом около 2,8 млрд рублей доходов, а также понес непредвиденные траты на поддержку жителей и бизнеса. Однако принятые меры по отказу от ряда проектов помогли пройти сложный период, сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг журналистам на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Бюджет на 2020 год был принят с равным объемом доходов и расходов в размере 185,2 млрд рублей.

"С точки зрения бюджетных показателей на сегодняшний день по сравнению к 2019 году объем недополученных доходов 2,8 млрд рублей - понятно, что коронавирус ударил по всем направлениям. Плюс те меры поддержки, которые мы предприняли. Пришлось снять адресные региональные инвестпрограммы почти все - это ремонты школ, детсадов, объектов культуры были, но за счет этого мы более мягко прошли сложную ситуацию, поддержали крымчан", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что из региональных средств на меры поддержки предпринимателей и семей с детьми, многодетных, малообеспеченных направлено 1,7 млрд рублей, еще 1,3 млрд - на поддержку врачей. Кроме того, из-за освобождения от налогов различных сфер деятельности недополучено 2,5 млрд рублей.

Власти Крыма в апреле сократили региональные инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей, чтобы перенаправить средства на социальную поддержку населения в период пандемии нового коронавируса. В частности, была введена единовременная выплата по 2 тыс. рублей для пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, а также выплаты по 5 тыс. рублей на детей.