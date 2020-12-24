Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совладедец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в списке богатейших россиян. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Его состояние оценивается в $26,1 млрд.

На втором месте оказался глава горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $26 млрд. Ранее Потанин возглавлял рейтинг Forbes. Замыкает тройку лидеров совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон, чье состояние составляет $22,8 млрд.

Лисин стал лидером рейтинга благодаря растущим акциям Новолипецкого металлургического завода. По состоянию на 13:07 мск, акции НЛМК торгуются по цене 219,04 рублей за бумагу.