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Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Его состояние оценивается в $26,1 млрд
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совладедец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в списке богатейших россиян. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Его состояние оценивается в $26,1 млрд.

На втором месте оказался глава горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $26 млрд. Ранее Потанин возглавлял рейтинг Forbes. Замыкает тройку лидеров совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон, чье состояние составляет $22,8 млрд.

Лисин стал лидером рейтинга благодаря растущим акциям Новолипецкого металлургического завода. По состоянию на 13:07 мск, акции НЛМК торгуются по цене 219,04 рублей за бумагу.

 

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РоссияЛисин, Владимир Сергеевич
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