Торги на право пользования недрами будут проходить только в электронном виде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торги на право пользования участками недр будут проводиться только в электронной форме, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"В повестке - поправки, которые корректируют законодательство в сфере недропользования. Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми. Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона", - сказал он.

По словам Мишустина, документом также предусмотрен ряд мер для предотвращения возможности их срыва. "Рассчитываем, что подготовленные изменения сделают порядок проведения аукционов по недрам более открытым", - добавил он.

Другие вопросы повестки

Среди других тем заседания премьер отметил "большой блок вопросов, который касается транспортной системы", в том числе поддержку регионов по развитию дорожной сети. Глава кабмина напомнил, что правительство предусмотрело более 170 млрд рублей на эти цели в федеральном бюджете в ближайшие три года. Средства, по его словам, будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство дорог регионального, межмуниципального и местного значения. "Это позволит регионам создавать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах", - сказал он.

Помимо этого, кабмин рассматривает в четверг законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам. По словам Мишустина, в рамках эксперимента сформирован перечень из примерно 400 таких сервисов, в том числе - 40 сайтов для оказания государственных услуг, около 90 сайтов и сервисов по дистанционному обучению и 10 - для заказа лекарств.

"В перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации. Бесплатный доступ к государственным услугам и социально значимым сервисам будет обеспечен каждому человеку вне зависимости от уровня его дохода", - заявил Мишустин.