Догузова: на восстановление внутреннего туризма может уйти минимум весь 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. При благоприятном сценарии на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным показателям может уйти весь 2021 год, сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Рассчитываем, что восстановление внутреннего туризма в следующем году продолжится. Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", - сказала Догузова.

По ее словам, оборот отрасли зависит от въездных потоков. "Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 года. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", - добавила она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что доходность российских туроператоров в 2020 году снизилась на 60%, а потери индустрии составили более 1,3 трлн рублей.