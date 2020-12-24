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Мишустин поручил рассказать россиянам, как получить детские выплаты к Новому году

Заявление на получение такой поддержки можно подать до 1 апреля 2021 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил держать на особом контроле вопрос предновогодних выплат семьям с детьми до восьми лет и информировать граждан о том, как получить эти выплаты.

"Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка", - сказал председатель кабмина на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что выплаты - по 5 тыс. рублей на ребенка до восьми лет - уже получили семьи, в которых воспитываются 13 млн детей. При этом заявление на получение такой поддержки можно подать до 1 апреля 2021 года.

"Необходимо и дальше отслеживать ситуацию с предоставлением такой поддержки от государства, чтобы все обращения рассматривались в срок, и родителям и опекунам перечислялись положенные средства без лишней волокиты", - поручил глава правительства.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет. Выплата будет начислена автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным начислениям семьям с детьми до трех лет и от трех до 16 лет. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт. В общей сложности речь идет о 14,7 млн детей, которым положена такая поддержка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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