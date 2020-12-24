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Догузова заявила, что бизнес готов вложить в турпроекты в России 200 млрд рублей

Глава Ростуризма отметила, что ключевая задача ведомства - создать такие условия, при которых отрасль будет развиваться

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бизнес готов в ближайшие два - три года инвестировать в развитие туризма и индустрии гостеприимства в России порядка 200 млрд рублей, сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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"При этом мы понимаем, что пул инвестиционных проектов, который уже сейчас у нас есть, сформирован за этот год, - он порядка 200 млрд рублей. То есть бизнес уже сейчас, в течение ближайших двух - трех лет, готов порядка 200 млрд рублей вложить в туризм и в развитие индустрии гостеприимства. И если мы говорим про туристические мультипликаторы, которые минимум один к трем, то речь уже идет о практически 600 млрд рублей вливаний в экономику", - сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что сейчас ключевая задача ведомства - создать такие условия и в части налогов, дешевых кредитов, софинансирования различных мероприятий, и в части объединения усилий с регионами и бизнесом, при которых все это будет развиваться.

"И тут мы без бизнеса, без инвестиций не сможем обойтись", - добавила Догузова.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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