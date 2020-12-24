Продажи туров по России с кешбэком могут возобновиться к марту 2021 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает на возобновление продаж путешествий по России с кешбэком к марту 2021 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С учетом самой технологии, процесс все же достаточно сложный, я думаю, реальнее будет перезапустить программу в первом полугодии. Рассчитываем ближе к марту, чтобы туристы могли планировать весну, майские праздники, ранние бронирования на осень", - сказала она.

Туристический кешбэк, по ее словам, стал самой яркой и обсуждаемой мерой государственной поддержи в туризме, которая при этом "сгенерила большие социальные и экономические эффекты". Благодаря программе удалось поддержать отрасль - продажи увеличились на 40% у туроператоров и на 15-20% у агрегаторов в сфере путешествий, сообщила Догузова.

Также программа позволила сделать путешествия по России более доступными, и в поездку смогли отправиться те, кто даже этого изначально не планировал, указала глава Ростуризма. "У порядка 300 тыс. россиян, которые воспользовались программой, появилась возможность дешевле отдохнуть, сэкономить, а кто-то поехал исключительно благодаря тому, что была программа кешбэка", - отметила она.

Не израсходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год, сообщил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Конечно, программа изначально была рассчитана на больший спрос, но обстоятельства этого года не позволили в полной мере ее реализовать. Все очень рады, что президент РФ Владимир Путин поручил продлить эту программу, и у людей будет уникальная возможность продолжить путешествовать по России с кешбэком", - добавила Догузова.