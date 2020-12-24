Руденя: остановка на ВСМ в Твери повысит деловую активность в регионе

ТАСС, 24 декабря. Город Тверь станет одной из остановок на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург", что повлияет на повышение деловой активности в регионе и спрос на недвижимость. Такое мнение в четверг на пресс-конференции высказал губернатор Игорь Руденя.

"Остановка ВСМ на территории нашего региона, это означает создание второго центра, уже не исторического, в нашем городе. То есть такая транспортная доступность, где меньше часа тратишь от центра города Москвы до города Твери, это означает возможность уже более высокой концентрации делового оборота. И, я думаю, что <...> у нас повысится спрос на недвижимость", - сказал Руденя.

По словам Рудени, наличие ВСМ позволит региону по уровню транспортной доступности конкурировать со столичными агломерациями - Москвой и Санкт-Петербургом. "При наличии "Ласточек", пригородных электричек, трассы М-11, конечно, мы становимся полноценным регионом, с полноценным транспортным доступом, полноценной инфраструктурой, где уже не просто интересно жить, а уже можно конкурировать с соседними столичными агломерациями", - сообщил губернатор.

Строительство ВСМ на территории Тверской области будет вестись в соответствии с требованиями безопасности и учетом мнения жителей, отметил Руденя. "Электротранспорт сегодня является самым экологически безопасным транспортом. Реализация проекта для тверского региона - это развитие, огромные инвестиции, это возможность создания новых рабочих мест. То, что касается сегодняшних беспокойств наших жителей - все пожелания будут учитываться при проектировании трассы", - добавил глава области.

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали было начато в 2020 году по поручению президента России. Оно ведется в рамках инвестиционной программы РЖД. Строительство Санкт-Петербургского транспортного узла, включая подъездные пути, планируется завершить до 2024 года, всей трассы - в 2027 году.