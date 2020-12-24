ТПП просит пересмотреть сроки давности привлечения к административной ответственности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сроки давности привлечения к административной ответственности должны быть пересмотрены в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Минюст 30 января опубликовал проекты КоАП и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу.

"По мнению палаты, требуют пересмотра завышенные сроки давности привлечения к административной ответственности. Например, предлагается считать, что срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения за незаконное вознаграждение от имени юридического лица будет составлять 6 лет. Вместе с тем за аналогичное правонарушение, но предусмотренное Уголовным кодексом РФ (коммерческий подкуп), срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года. Палата выразила мнение, что срок давности привлечения к административной ответственности не должен превышать минимальный срок давности по уголовным преступлениям", - сказал Катырин, отметив, что данное предложение ТПП направила в Минюст.

Также глава палаты отметил, что "было бы целесообразно дополнительно обсудить ряд положений". "В частности, в проекте определен перечень административных правонарушений, которые предлагается считать "грубыми". К таковым предлагается отнести наравне с правонарушениями экстремистской, коррупционной направленности, в сфере оборота наркотиков, оружия, обладающих наибольшей степенью общественной опасности, посягающих на жизнь и здоровье граждан, безопасность государства и общественный порядок, правонарушения, посягающие на конкуренцию, имеющие сугубо экономические последствия. В этой связи отнесение административных правонарушений, посягающих на конкуренцию, к категории "грубых", [является] не вполне обоснованным", - указал он.

Катырин сказал, что в целом в 2020 году "позитивно завершается очередной этап сложной и напряженной работы над нормами нового КоАП РФ, которую Минюст ведет при активном участии палаты". Так, по его словам, не оставлены без внимания предложения ТПП и бизнеса о сокращении срока наказания в виде запрета деятельности с 90 до 30 суток, о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением и другие.