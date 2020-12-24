Hyundai не приостанавливает поставки авто в дилерские центры РФ на новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai не будет приостанавливать поставки автомобилей в дилерские центры РФ на новогодние праздники. Временная приостановка поставок касается только автомобилей, приобретаемых в онлайн-шоуруме, говорится в сообщении компании.

"В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями до 11 января 2021 года приостановлена доставка автомобилей марки, приобретенных на платформе онлайн-продаж, с центрального склада Hyundai до выбранного клиентом дилерского центра, - говорится в сообщении. - Поставки автомобилей Hyundai в Россию не прекращались и стабильно осуществляются в полном объеме".

Ранее в компании сообщали о "легком дефиците автомобилей" у российских дилеров.

Продажи Hyundai на российском авторынке в 2020 года составят 163 тыс. машин, уверены в компании. Автоконцерн закончил 2019 год с результатом 178,8 тыс. проданных машин. Завод автоконцерна под Санкт-Петербургом является вторым крупнейшим автопроизводством в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.