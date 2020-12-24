Новогодний спрос на популярные зимние российские курорты вырос в этом году на 10-20%

"Новогодние праздники не только в этом году, но традиционно из года в год - это пик спроса. Поэтому, конечно, по наиболее популярным направлениям, по самым популярным горнолыжным курортам, в частности, речь идет о Краснодарском крае, бронирования во многих отелях под 90%, а то и 95-100%. Спрос большой. И если сравнивать с зимой прошлого года, то он где-то в среднем на 10-15%, по определенным территориям - даже на 20% выше, чем в прошлом году", - сказала Догузова.

При этом глава Ростуризма отметила, что места для поездок на зимний отдых еще есть. "Если брать тот же Краснодарский край, то многие едут не только на лыжах кататься, но можно поехать в прибрежный кластер, там есть очень хорошие отели, где еще можно забронировать места. Температура зимой у моря может доходить до 18 градусов тепла: можно гулять, взять на прокат автомобиль, посетить прекрасные парки, рестораны, посетить горный кластер", - привела пример Догузова. Еще одной идеей, по ее словам, является поездка в Казань "с фантастической гастрономией и музейными комплексами" и республика Башкирия.

"Башкирия вообще многими пока недооценена. Она не менее красивая, чем Алтай", - считает глава Ростуризма. Также, добавила она, можно поехать в Великий Устюг. Догузова предположила, что многие люди будут спонтанно планировать отдых. "Отметят Новый год дома, а дальше 10 дней январских праздников, в какой-то момент дома можно заскучать", - считает она.

Например, москвичи могут отправиться в Подмосковье. "Можно отправиться в прекрасное автомобильное путешествие по городам Золотого кольца или в большое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург или из Санкт-Петербурга в Москву, а по дороге посетить Новгородскую, Псковскую область, Тверскую область - прекрасный Торжок, Вышний Волочек, Пушкинские горы. Великий Новгород, доехать до Питера, оттуда можно двинуться в сторону Русского Севера, Карелии", - рассказала глава Ростуризма.

По ее мнению, возможности для путешествий огромные. "Нестрашно, если вы не успели спланировать Новый год, можно это сделать спонтанно. Какие-то дальние поездки уже сложнее планировать, но вокруг каждого города-миллионника есть автомобильные маршруты", - сказала Догузова, добавив, что, по ее мнению, автомобильные путешествия могут стать трендом следующего сезона, особенно с учетом эпидемиологической ситуации.