Минпромторг РФ выступил против решения ФАС о завышении цен на ж/д колеса заводом ОМК

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России считает решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о завышении цен на цельнокатаные железнодорожные колеса Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ, входит в ОМК) необоснованным. Об этом говорится в письме замглавы министерства Виктора Евтухова (текст документа имеется в распоряжении ТАСС), направленного 27 ноября в ответ на адвокатский запрос представителя ВМЗ.

Ранее ФАС признала ВМЗ виновным в завышении в 2019 году цен на цельнокатаные железнодорожные колеса. В ведомстве считают, что в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей компания совершила ряд действий, которые привели к существенному увеличению цен на эту продукцию.

"По мнению Минпромторга России, в условиях рыночной экономики такой подход к ценообразованию создает неопределенность и системные риски для частных компаний", - комментирует Евтухов доводы ФАС.

Он также отмечает, что примененный в решении ФАС России подход к оценке ценообразования ВМЗ и "сдерживание цен" без учета реального спроса на товар, условий функционирования на рынке иных производителей товара, в том числе импортеров, противоречит принципам рыночной экономики и задачам по снижению зависимости от импорта. Евтухов напоминает, что ВМЗ реинвестирует полученную в период высокого спроса прибыль в строительство электрометаллургического комплекса, стоимость проекта оценивается в 147 млрд рублей. По его словам, реализация инвестиционной программы ВМЗ была бы невозможна без "обоснованного увеличения цен" до уровня сложившихся на рынке в 2019 году.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай в разговоре с ТАСС пояснил, что Минпромторг не полномочен давать трактовки норм закона о конкуренции, эксклюзивным правом на это обладает именно ФАС.

"Такая практика точно не является массовой. Вовлечение какого-либо государственного органа в хозяйственном споре на своей стороне не поощряется государством, и при идеальном положении вещей такого, конечно, происходить не должно. В идеале все государственные органы должны придерживаться некой сдержанности, и в случае очевидного вмешательства в чужой круг вопросов они должны воздерживаться от оценок, не давать подобных комментариев и трактовок. Но если такие письма появляются, суд должен дать им соответствующую оценку, а именно проигнорировать", - заключил он.

ТАСС направил запрос в Минпромторг.