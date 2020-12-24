Российские торговые центры потеряли в 2020 году 250 млрд рублей выручки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совокупная выручка торговых центров в России в 2020 году сократилась примерно на 250 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, сообщил в четверг на пресс-конференции президент Российского совета торговых центров (РСТЦ), первый заместитель генерального директора "Корпорации А. Н. Д." Дмитрий Москаленко.

"По нашей оценке, падение выручки за период локдауна и последующие периоды для отрасли составила в районе 250 млрд рублей", - сказал Москаленко.

Как уточнил член президиума РСТЦ, гендиректор компании Malltech Николай Артеменко, потери в первые три-четыре месяца пандемии составили от 80 до 100% выручки. По итогам года, добавил он, вряд ли будут торговые центры, которые потеряли меньше 25%, в среднем потери будут доходить до 40-45%. Восстановления отрасли стоит ожидать только в 2022 году, отметил Москаленко.

Кроме того, были перенесены сроки возведения многих торговых центров. Так, в Москве в 2020 году введено порядка 230 тыс. кв. м торговых площадей, что на 20% меньше от предполагаемого объема, сообщил член президиума РСТЦ, гендиректор Cushman & Wakefield в России Сергей Рябокобылко. "Мы ожидаем в дальнейшем замедления открытий. Наш прогноз на 2021 год в Москве - 200 тыс. кв. м открытий форматных торговых центров", - добавил он.

В регионах России, по словам эксперта, снижение еще более существенное - порядка 40% в 2020 году от планируемого объема ввода ТЦ, в целом возведено порядка 190 тыс. кв. м. "Крупные проекты не будут продолжать развиваться в том же темпе, в котором они развивались раньше. Сейчас время районных проектов, небольших торговых центров. Собственно, на это основной фокус инвесторов направлен", - сказал Рябокобылко.

Он добавил, что восстановление посещаемости торговых центров в настоящее время достигло порядка 70-75% от прошлого года, однако с падением потока посетителей вырос средний чек покупки.