Минприроды предложило изменить условия электронных торгов для недропользователей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минприроды выступает за проведение торгов для недропользователей только через электронные аукционы, при этом оно предлагает изменить условия их проведения. В частности, согласно этим предложениям, второй участник тоже может получить право пользования недрами, если победитель не уплатит разовый платеж в установленный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Первое. Проводить только аукционы. При этом перевести их в электронную форму. Второе. Предоставить возможность получить право пользования недрами второму участнику аукциона, если победитель не уплатит разовый платеж в установленный срок", - сообщили в министерстве.

Минприроды также предлагает вносить в реестр недобросовестных участников победителей аукциона, которые вовремя не уплатили разовый платеж, а также выдавать лицензию только после уплаты разового платежа.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что торги на право пользования участками недр будут проводиться только в электронной форме. "В повестке - поправки, которые корректируют законодательство в сфере недропользования. Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми. Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона", - отметил он.

В прошлом году в Минприроды говорили, что сроки процедур смогут значительно сократиться после утверждения изменений в закон "О недрах", которые предполагают переход на электронные аукционы.