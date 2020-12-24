Власти Тверской области окажут поддержку в газификации домовладений и соцобъектов

ТАСС, 24 декабря. Правительство Тверской области за счет региональных средств профинансирует часть расходов на подключение школ и детских садов к газовым сетям, которое будет происходить в 2021-2025 годах по программе "Газпрома". Также установлена предельная стоимость врезки в газопроводы на территориях населенных пунктов, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции, посвященной итогам работы в этом году.

"Что касается подключения домохозяйств, у нас установлены тарифы на подключение к газовой сети на расстояние до 200 м от основного газопровода, проходящего по территории населенных пунктов. Установлена стоимость врезки, которая была утверждена региональной энергетической комиссией, - не более 26 тыс. рублей", - сказал Руденя.

По словам губернатора, поддержку в газификации получат малые и средние предприниматели, а также социальные учреждения. "Да, планируется поддержка для среднего и малого бизнеса не только в сфере сельского хозяйства, но и во всех отраслях. По социальным объектам, которые являются областной или муниципальной собственностью, у нас в программе заложено финансирование: если муниципальные объекты, то будет софинансирование, если детские сады, школы будут строить свои индивидуальные котельные, либо модернизировать котельные, которые находятся в муниципальной собственности", - отметил Руденя.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями "Газпрома" и главами муниципалитетов, на которой выработают единый алгоритм оказания помощи жителям при газификации. "Мы обязательно выработаем общий алгоритм, чтобы этот процесс проходил не хаотично, чтобы людям не самим ходить в газовые организации, а чтобы это было централизованно, с наименьшими временными и материальными затратами", - добавил Руденя.

В начале декабря была подписана программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года будут созданы условия для газификации более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.