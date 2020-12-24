Бюджет Белгородской области на 2021 год приняли с дефицитом в 7,9%

ТАСС, 24 декабря. Депутаты Белгородской областной думы на заседании в четверг приняли в окончательном чтении бюджет региона на трехлетний период, утвердив доходы региональной казны в 2021 году на уровне 96,2 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе облдумы.

"Бюджет с момента первого чтения немного "подрос": его доходная часть [в 2021 году] составляет 96,2 млрд рублей, расходная - 103,8 млрд рублей", - сказали в пресс-службе. Дефицит бюджета запланирован в объеме 7,6 млрд руб. или 7,9% к уровню доходов.

Основную часть доходов областной казны, увеличившихся с первого чтения на 1 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета, по-прежнему занимает налог на прибыль организаций - около 40%. Более 26% от общего объема поступающих средств - налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество занимают 22% в общей структуре доходов.

Около 60% расходной части областного бюджета связано с социальными направлениями. В сферы образования, здравоохранения, социальной поддержку жителей планируется направить около 58 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы, направленной на развитие образования в регионе, увеличится в сравнении с 2019 годом почти на 18% и составит 24,7 млрд руб. Ко второму чтению депутаты одобрили выделение 50 млн рублей из региональной казны для начисления новой выплаты за классное руководство преподавателям средних специальных учебных заведений.

В 2022 году доходы бюджета Белгородской области планируются в сумме 95,6 млрд рублей, расходы - 102,1. В 2023 году доходы запланированы на уровне 100,5 млрд рублей, расходы - 105,1 млрд рублей.