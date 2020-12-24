В Минпромторге не ожидают роста цен на продукты после завершения ценовых соглашений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти РФ рассчитывают, что не будет всплеска цен на продукты после завершения действия соглашений о стабилизации стоимости сахара и масла в России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК. По его словам, правительство будет следить за тем, чтобы не было резкого роста цен и на другие продукты питания.

"Я не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли всплеск цен после окончания действия соглашений.

"Мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины мы сегодня усилили и продолжим следить за ситуацией для того, чтобы таких всплесков по другой номенклатуре также не происходило", - отметил министр.

"В той ситуации, в которой мы находимся сегодня с учетом того, что доходы населения снизились существенно, мы не можем допустить таких резких флуктуаций ради одной группы предприятий или сектора экономики", - сказал Мантуров.

При этом он отметил, что заключение соглашений о стабилизации цен произошло "абсолютно корректно". "И производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно, никакого насилия тут точно не применялось и это была комфортная договоренность", - сказал министр.

Мантуров указал, что правительство продолжит следить за ситуацией. "Мы исходим из того, - и принято решение правительства - поправки в закон о торговле, которые ограничивают флуктуацию не 30%, а 10%, это все будет вписываться в инструментарий правительства для того, чтобы вовремя подставить плечо и включиться в процесс", - сказал он.

О ценовом соглашении

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия 6 декабря подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за кг, на масло - 110 руб. за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.

Положительный результат

В министерстве рассчитывают, что промышленность в России закончит 2020 год с положительным результатом, сообщил Мантуров.

"Как мне кажется, промышленности удается выйти и закончить год с неплохими результатами в целом. <…> Я думаю, что особенно с учетом того, что к ноябрю один процент роста, мы должны выйти с позитивными результатами", - сказал он.

Мантуров отметил, что показатели некоторых отраслей промышленности были положительными, несмотря на общие пессимистичные прогнозы экспертов. "Что касается отраслей, которые дали основной прирост, это - фарминдустрия и все, что с этим связано, там более 30%. Это и легкая промышленность, потому что туда входят и средства индивидуальной защиты. <…> Также у нас хороший результат по гражданскому судостроению, это около 30%", - добавил он.

Ранее Росстат уточнил, что падение промпроизводства в РФ в ноябре 2020 года замедлилось до 2,6% в годовом выражении против 5,5% в октябре, за январь - ноябрь снижение показателя составило 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 г. на 4,1%.