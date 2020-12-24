Ростуризм считает беспрецедентными меры поддержки туротрасли в Петербурге в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова назвала беспрецедентными принятые Санкт-Петербургом меры поддержки туристической отрасли в условиях пандемии коронавируса. Оценку главы ведомства привели в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Считаю решение об освобождении туротрасли от ключевых региональных налогов на два года беспрецедентным. Такие шаги поддержат бизнес в тяжелой ситуации, позволят сохранить занятость и доходы сотен тысяч людей", - привели в пресс-службе комментарий Догузовой.

В среду, 23 декабря, Законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосовало в окончательном чтении за внесение изменений в отдельные городские законы о налогах и сборах. В частности, для поддержки туротрасли предусмотрено освобождение в 2020 и 2021 годах гостиниц, туркомпаний, санаторно-курортных, транспортных организаций от уплаты ряда региональных налогов. Главным условием предоставления льгот является сохранение занятости и профессиональных кадров в туристической сфере. Документ принят в рамках третьего пакета мер по стабилизации экономики города в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, объем налоговых льгот туротрасли оценивается в 3,66 млрд рублей.

"Основная цель для Петербурга сейчас - сохранение инфраструктурной базы отрасли, прежде всего современной инфраструктуры гостеприимства, формировавшейся последние 20 лет, и в дальнейшем, после снятия ковидных ограничений, восстановление туристического потока. Это окажет содействие в восстановлении экономики, не только сферы туризма, но и десятков связанных с ней отраслей и сфер жизни города, возвратит туристские потоки в северную столицу после ослабления пандемии", - отметили в комитете.

Ранее председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отмечал, что туристический поток в Санкт-Петербург по итогам текущего года ожидается на уровне около 2 млн человек - в пять раз меньше, чем в прошлом. В 2019 году город принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - из России.