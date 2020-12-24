Мантуров анонсировал выпуск 30 млн доз вакцины "Спутник V" к июню 2021 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ выпустит около 30 млн доз вакцины "Спутник V" к июню 2021 года, но это может произойти и раньше, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК .

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По его словам, в декабре будет произведено более 2,5 млн доз вакцины.

"По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июню. Но у меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее", - сказал он.

Мантуров также отметил, что цена на вакцину "Спутник V" будет снижаться по мере масштабирования производства. "Пока цена на три месяца, которая утверждена, - 1 942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. И по мере масштабирования [производства] цена будет также для внутреннего рынка ниже", - пояснил он.

Глава Минпромторга РФ добавил, что сейчас завершается регистрация жидкой формы вакцины, а в следующем году ее начнут выпускать в форме лиофилизата - порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.

В новость были внесены изменения (14:51 мск) — передается с уточнением срока достижения показателя, правильно - к июню