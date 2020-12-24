Siemens Gamesa поставит 75 турбин для ветроэлектростанции в Бразилии

ТАСС, 24 декабря. Siemens Gamesa заключила крупнейший контракт на поставку 75 турбин для ветроэлектростанции в Бразилии, говорится в сообщении компании.

"Siemens Gamesa получила рекордный заказ объемом 465 МВт на поставку своих турбин от Patria Investments для ветроэлектростанции Sao Vitor на северо-востоке Бразилии", - сказано в сообщении.

Ветроэлектростанция будет оснащена 75 турбинами Siemens Gamesa мощностью 6,2 МВт каждая. Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию к концу 2022 года.

Компания произведет турбины на своем заводе в Бразилии, а также будет осуществлять их техническое обслуживание в рамках контракта, отмечает Siemens Gamesa.