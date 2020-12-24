Путин: объекты технологической долины МГУ можно запустить в ближайшие полтора-два года

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что первые объекты технологической долины МГУ будут запущены в ближайшие полтора-два года.

"Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины [МГУ] уже в ближайшие 1,5-2 года, и прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ в четверг. Президент при этом подчеркнул, что "к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме".

Глава государства напомнил, что еще в 2013 году ректором МГУ была выдвинута амбициозная идея об организации в университете территории инновационного развития - научно-технологической долины с повышенной инвестиционной привлекательностью и глобальными конкурентными условиями для научных исследований и разработок. Путин подчеркнул, что и для МГУ, и для всей научно-технологической сферы страны этот проект является пилотным. "Очевидно, что на его подготовительном этапе приходилось распутывать многие сложные узлы", - заметил он, уточнив, что речь идет об управленческих, имущественных, земельных, правовых, регуляторных вопросах. Решение многих из возникших проблем потребовало объединения усилий МГУ, федеральных структур, правительства Москвы, ведущих компаний и бизнеса. "К сожалению, не всегда удавалось решать возникающие вопросы так быстро и четко, как бы этого хотелось. Были и бюрократические, и ведомственные нестыковки. Все бывает в жизни при решении сложных вопросов", - сказал глава государства. "Рассчитываю, что все, что мешало делу, осталось позади", - добавил он.

"Знаю, что сейчас организационный период пройден, технические препятствия сняты, разного рода формальности урегулированы, а это значит, что все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы, и сейчас важно сразу набрать высокий темп, обеспечить качественное, содержательное наполнение работы", - поручил президент. Он сделал акцент на том, что все участники проекта именно так понимают поставленную задачу. "Она заключается не только в том, чтобы обустроить территорию будущего инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Главное, чтобы он послужил примером новаторского развития, плодотворного партнерства образования, науки, бизнеса, результатом которого должны стать конкурентные, успешные разработки и продукты, востребованные на мировом рынке, в экономике, промышленности и социальной сфере России", - отметил президент.

По словам Путина, осуществление проекта должно сказаться на жизни такого мегаполиса, как Москва. Он отметил активное участие правительства столицы в реализации этого проекта. "Мы с мэром неоднократно тоже на этот счет говорили. Из средств города выделено более 10 млрд рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов", который будет призван стать стартовой площадкой", - рассказал глава государства.

Путин отметил, что планы развития МГУ до 2030 года являются основной темой текущего заседания попечительского совета. Он напомнил, что среди ключевых направлений работы - эффективная реализация сквозных образовательных и научных программ, более активное, энергичное внедрение в научных исследованиях междисциплинарного подхода, а также дальнейшее обустройство современной университетской среды, "где будет интересно, перспективно, комфортно и студентам, и преподавателям, и ученым". Президент также попросил участников совета в своих выступлениях остановиться и на том, какой практический результат даст объединение интеллектуальных ресурсов, какие задачи нового уровня по подготовке кадров, по научным и технологическим разработкам позволят все это решить, как в целом это скажется на конкурентоспособности МГУ в стране и мире.

Авторитет вуза

Авторитет МГУ среди ведущих интеллектуальных центров мира за последние годы возрос, заявил Путин.

По его словам, за прошедшее десятилетие удалось многого добиться в части развития вуза. Так, МГУ сделал серьезный шаг вперед и в образовательной, и в научно-исследовательской сфере, значительно расширилась его инфраструктура - социальная, учебная, лабораторная, цифровая.

"И, что немаловажно, возрос авторитет МГУ среди ведущих интеллектуальных центров мира. Его привлекательность для международного сотрудничества возросла, для молодых ученых и талантливых студентов из разных государств МГУ стал гораздо более привлекательным", - сказал Путин.

По его оценке, "сегодня университет без преувеличения является одной из системообразующих научно-образовательных площадок РФ, одним из центральных научно-образовательных центров страны и флагманом отечественной высшей школы". В этом, считает президент, есть и заслуга членов попечительского совета, которые не только оказывают МГУ финансовую и организационную поддержку, но и с душой относятся к своей миссии "и всегда готовы включиться в решение возникающих и стоящих перед университетом проблем".

Глава государства поблагодарил всех попечителей "за активное, заинтересованное и неформальное участие в жизни МГУ".