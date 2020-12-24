Фармпроизводители в Москве реализовали за год на 32% больше продукции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские фармпроизводители за январь - ноябрь 2020 года реализовали свои товары почти на 150 млрд рублей, что почти на 32% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Рост производства фармацевтической продукции обусловлен в том числе влиянием пандемии и увеличенным спросом на лекарственные средства. За 11 месяцев 2020 года столичные фармпроизводители реализовали товаров собственного производства почти на 150 млрд рублей, что почти на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За этот срок доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции предприятий производителей фармацевтической отрасли России составила 26%", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что поддержка фармацевтического сектора столицы является важнейшей задачей московских властей. Особенно она актуальна в условиях пандемии. Предприятию могут присвоить специальный статус, например промышленного комплекса, для существенного снижения налоговой нагрузки. Московское фармацевтическое производство "Изварино Фарма", которое специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств, вошло в число столичных промкомплексов.

"Московские власти активно поддерживают промышленные предприятия, работающие в самых разных секторах экономики. Те из них, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к промкомплексам, могут получить соответствующий статус. Вместе с ним компания приобретает значительные налоговые льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на 17-25%. Столичный фармацевтический завод "Изварино Фарма" стал шестым промкомплексом за этот год и седьмым промкомплексом среди фармпредприятий", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам, которые предоставляются правительством Москвы. Так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% - налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой.