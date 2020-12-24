Садовничий: около 70 млрд рублей было направлено на развитие МГУ за последние десять лет

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 70 млрд рублей было направлено на развитие МГУ за последнее десятилетие, сообщил в четверг ректор университета Виктор Садовничий на заседании попечительского совета вуза.

"За прошедшие десять лет мы получили субсидий из бюджета - 12 млрд рублей на программу [развития], наше софинансирование составило 58 млрд рублей", - сказал он.

Помимо этого, ректор МГУ предложил направить из федерального бюджета на развитие вуза в ближайшие десять лет 17 млрд рублей.

"Как и в предыдущей программе, мы предполагаем софинансирование из средств, заработанных в Московском университете. <…> Финансирование реализаций мероприятий программы предусматривается из средств бюджета РФ, из национального проекта "Наука и университеты" - на 10 лет 17 млрд рублей, софинансирование Московского университета мы предлагаем [в размере] 100%", - сообщил ректор вуза.

Развитие научно-образователных школ

Около 300 млн руб. выделено на семь научно-образовательных школ по перспективным научным направлениям, созданных в МГУ в рамках новой программы развития вуза до 2030 года.

"Ученым советом уже утверждено 37 междисциплинарных магистерских программ, по которым мы начнем обучение [в научно-образовательных школах] с 1 сентября. Всего в работе школ, это уже определено, будет участвовать 1,5 тыс. ученых. Более 50% из них - молодые ученые, аспиранты, студенты. МГУ уже профинансировал начало работы научно-образовательных школ, выделив на первом этапе 300 млн рублей", - сказал Садовничий.

В МГУ осенью этого года созданы семь школ: "Космос", "Сохранение мирового культурно-исторического наследия", "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект", "Математические методы анализа сложных систем", "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды". Школы - это объединение ученых для получения результатов, которых еще в мире нет. Кроме того, ученые будут преподавать курсы, вести подготовку специалистов по своим направлениям.

Садовничий добавил, что также за последнее время в вузе было открыто 17 факультетов, которые готовят специалистов по новейшим направлениям.

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