В Сочи запретили точечную застройку почти на всей территории города

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи запретили точечное строительство многоквартирных домов в городе. Исключение составила территория, где будет осуществляться комплексное строительство домов, говорится в сообщении на официальном сайте Городского собрания Сочи.

В четверг состоялась очередная сессия Горсобрания Сочи, на котором поднимался вопрос землепользования и застройки в городе.

"Депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки и поддержали решение главы города Алексея Копайгородского о запрете строительства многоквартирных жилых домов практически на всей территории города Сочи и ряда сел: Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадок, поселка Красная Поляна. Застройка многоэтажными жилыми домами будет разрешена только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию (комплексное строительство со всей необходимой инфраструктурой - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Горсобрания пояснили ТАСС, что в настоящее время площадь территории, на которой разрешено строительство многоквартирных домов, не определена. Каждый проект строительства будет рассматриваться индивидуально. После рассмотрения, в случае соответствия его всем требованиями комплексного строительства, будет выдано разрешение. Земля, на которой возведут многоквартирный дом, будет включена в территорию комплексного развития города.

Кроме того, в ходе сессии депутаты приняли ряд решений по утверждению территорий комплексного развития. Так было принято решение создать автономную некоммерческую организацию "Институт развития города Сочи" для обеспечения устойчивого пространственного развития города в сфере градостроительной и архитектурной деятельности и формирования современной, комфортной городской среды и благоустройства.

О проблеме

Как ранее сообщали в пресс-службе администрации города, более 240 объектов самовольного строительства было выявлено с начала 2020 года в Сочи. За аналогичный период прошлого года их было выявлено в два раза меньше. В городе проблемы с самостроями и долгостроями стоит наиболее остро. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей Краснодарского края, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов именно в Сочи.

Как сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский, в городе в 2019 году были снесены 19 самостроев. Власти ведут активную работу не только по их сносу, но и решают проблемы обманутых дольщиков. Так, в 2019 году ключи от квартир были выданы трем тысячам жителей города. На сегодняшний день в городе разрешено только комплексное строительство, точечная застройка в Сочи запрещена.

Одним из способов решения проблем дольщиков является подбор инвестора. По тем объектам, которые экономически невыгодны инвесторам, муниципалитет обращается в Фонд содействия в защите прав граждан - участников долевого строительства Краснодарского края.