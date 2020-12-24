Первая взлетно-посадочная полоса открылась в Шереметьево после ремонта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево возобновила работу в четверг, сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии. Полоса была закрыта на ремонт в январе этого года.

На данный момент в Шереметьево работают три ВПП. После реконструкции ВПП-1 максимальное количество взлетно-посадочных операций в час в аэропорту увеличится с 90 до 110, а в перспективе - до 135.

Такие возможности создадут условия для увеличения пассажиропотока максимум до 110 млн пассажиров в год, грузовых перевозок - до 1 млн тонн.

В торжественной церемонии, которую вел Дмитрий Губерниев, участие приняли министр транспорта министр транспорта Виталий Савельев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко, член совета директоров "Шереметьево" Александр Скоробогатько и генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

Официальная церемония открытия прошла на взлетно-посадочной полосе. После открытия по ВПП прошел парад аэродромной техники.

О новой полосе

ВПП-1 - главный инвестиционный проект Шереметьево в 2020 году. Объем инвестиций в ее реконструкцию составил более 114 млн долларов, аэропорт использовал собственные средства.

Длинна ВПП составляет более 3 км, ширина - 60 метров. Цементобетонную полосу смогут эксплуатировать все типы самолетов. Срок службы полосы должен составить не менее 20 лет.

Полоса оснащена современной системой раннего оповещения об образовании гололеда, новейшей радиомаячной системой инструментального захода воздушных судов на посадку, системой светосигнального оборудования.

Генеральным подрядчиком реконструкции новой полосы стала компания "Энерго-Строй", проектировщиком ФГУП "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект".

История ВПП

Впервые взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1957 году. Сначала на полосу приземлились военные Ту-95, которые прибыли в аэропорт "Шереметьевский" для участия в воздушном параде над Красной площадью в честь 40-й годовщины Октября. В августе 1959 года полосу начали использовать для пассажирских самолетов. В 1997 году полоса была реконструирована.