Более 100 компаний намерены участвовать в развитии научно-технологической долины МГУ

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Представители более 100 компаний выразили желание участвовать в реализации проектов инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы" (научно-технологической долины МГУ). Об этом в четверг на заседании попечительского совета МГУ сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Сейчас уже более 100 компаний обратились с предложениями об участии в проектах долины. Более 20 из них - это проекты молодых ученых Московского университета", - сказал Садовничий.

На заседании попечительского совета МГУ, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, обсуждались задачи, которые предусматривает новая программа развития университета до 2030 года. Среди них - эффективная реализация сквозных образовательных и научных программ, внедрение междисциплинарного подхода в процесс обучения и формирование комфортной для преподавателей и ученых университетской среды.

В 2025 году МГУ отметит 270-летие, к которому также будет приурочен ряд мероприятий.