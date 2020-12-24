Ростуризм не фиксирует роста цен на отдых в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ростуризм не фиксирует роста средних цен на отдых в России на новогодние праздники. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Не вырастут. Мы действительно не видим этот рост цен", - сказала Догузова, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что цены на путешествия в новогодние праздники в среднем не вырастут по сравнению с прошлым годом.

Этого удалось достичь благодаря увеличению количества доступных предложений на рынке по сравнению с прошлым годом, а также в результате запуска ряда программ для доступного отдыха, уточнила она.

"То есть в этом сезоне были десятки новых направлений, которые в 1,5-2 раза стоили дешевле, чем в предыдущие годы. Это касалось и летнего сезона, и осеннего, и сейчас - зимнего сезона", - пояснила руководитель Ростуризма.

Рост цен наблюдался в ограниченном, "достаточно дорогом сегменте пятизвездочных отелей", поскольку таких объектов размещения в России пока недостаточно, отметила она. "И эти цены как правило вырастают за последние два-три номера, за которыми стоит очередь. Это динамическое ценообразование, рыночные механизмы никто не отменял. Плюс дефицит качественной туристической инфраструктуры в пики сезона. Но в целом такого количества доступных новых интересных направлений, какое было в этом году, не было никогда", - сказала Догузова.