Миллер: поставки газа по "Силе Сибири" в 2020 году шли сверх плана и контрактных объемов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объемы поставок по газопроводу "Сила Сибири" из России в Китай, которым в декабре исполнился год, опережали в этом году утвержденные в контракте показатели на 25%. Об этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в своем новогоднем поздравлении коллективу холдинга.

"В декабре исполнился ровно год, как мы начали по "Силе Сибири" поставлять газ в Китай. Поставки газа в Китай идут сверхпланово, сверхконтрактно. Это касается и годовых объемов, и суточных поставок. В отдельные сутки в 2020 году наши поставки в Китай превышали контрактные обязательства "Газпрома" на 25%", - сказал он.

Миллер также напомнил, что "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2", который должен соединить в единую систему транспортную инфраструктуру на западе и востоке страны, а также обеспечить газификацию регионов Восточной Сибири.

"Что касается азиатского рынка, что касается китайского рынка - вы видите, что объемы потребления неуклонно растут. И на сегодняшний день в портфеле наших переговоров с китайскими партнерами такие проекты, как "западный" маршрут поставок, как дальневосточный маршрут поставок, как увеличение поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" и, еще раз подчеркну, "Сила Сибири - 2", - сказал Миллер.

В заключение он особо выделил возобновление работ по строительству газопровода "Северный поток - 2" через Балтийское море.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 г. Объем поставок российского газа по "Силе Сибири" с начала его запуска до середины декабря текущего года составил почти 3,8 млрд куб. м.