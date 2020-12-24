В правительстве поддержали законопроект о "зеленой продукции"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало проект закона о "зеленой продукции", при производстве которой применяются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Проект закона о продуктах с улучшенными характеристиками рассмотрен и поддержан на заседании правительства 24 декабря. Он будет направлен в Госдуму для рассмотрения в весеннюю сессию", - отмечается в сообщении.

О "зеленой" продукции

Как пояснили в пресс-службе Абрамченко, распознать такую продукцию на прилавках люди смогут с помощью специально наносимого на нее знака. Проверка на соответствие "зеленой" продукции национальным и межгосударственным стандартам будет проходить в форме добровольной сертификации. А вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз России.

При производстве "зеленой продукции" будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. В законопроекте отражены более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами. Кроме того, при производстве такой продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. Также подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.

Дополнительно будут введены и экологические требования. Так, допускается применение агропромышленных технологий и технологий производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, предполагающим низкое негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, отражено использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

"Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, - это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками или "зеленая" продукция должна быть доступна для широкого круга населения. У нашего сельского хозяйства для этого есть все преимущества и возможности", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По ее мнению, выделение такой продукции в отдельный сегмент, с одной стороны, позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками. Она добавила, что российский бренд "зеленой" продукции представляется перспективным и с точки зрения экспорта, доля которой в общей структуре экспорта может составить до 15%. Производители улучшенной сельхозпродукции смогут претендовать на меры государственной поддержки, отметила Абрамченко.