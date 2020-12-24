Международные резервы РФ за неделю увеличились до $593,6 млрд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 18 декабря увеличились на 1,1% (или на $6,5 млрд) по сравнению с показателем на 11 декабря и составили $593,6 млрд, говорится в материалах ЦБ.

По данным регулятора, рост связан с "воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.