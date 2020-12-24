Москалькова заявила, что пока не видит снижения цен на продукты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в четверг журналистам, что пока не наблюдает снижения цен на базовые продукты питания, но рассчитывает на стабилизацию ситуации после принятых руководством страны мер.

Отвечая на вопрос о ситуации с ростом цен на продукты, Москалькова напомнила, что президент РФ Владимир Путин первым отреагировал на ситуацию, указав, что для повышения цен нет причин, и дал соответствующие поручения профильным службам.

"Я пока не вижу снижения цен. И мы у себя организовали группу людей, которая отслеживает эту ситуацию, создающую социальную напряженность. На сегодняшний день увеличения жалоб по этому вопросу нет, будем надеяться, что цены будут адекватными", - сказала Москалькова.