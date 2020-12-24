Счетная палата: антиинфляционные меры пока не привели к замедлению инфляции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительственные меры по сдерживанию роста цен по отдельным товарам пока не привели к замедлению инфляции в целом. Такие данные приводятся в экономическом мониторинге Счетной палаты за 16-23 декабря 2020 года.

"Очевидно, что меры правительства России по сдерживанию роста цен оказались эффективными только в отношении определенных видов продуктов. Однако, так как масло подсолнечное и сахар занимают менее 1,5% в структуре потребительских расходов, их удешевление не оказало заметного влияния на динамику инфляции", - отмечает ведомство.

По мнению ведомства, в декабре уровень инфляции может достичь 0,7-0,8%.

"Учитывая растущую ценовую динамику декабря, инфляция по итогам месяца может достигнуть 0,7-0,8%, повторив апрельский рекорд. В целом за год инфляция может приблизиться к 5%", - говорится в материалах Счетной палаты.