В Петербурге не ожидаются сокращения объема промпроизводства в 2020 году из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не ожидают сокращения объема промышленного производства в 2020 году, несмотря на пандемию, такое мнение высказал в четверг заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев.

"У нас летом был некоторый спад индекса промышленного производства, но сейчас мы видим - где-то с июля-августа идет постепенный подъем индекса. Мы очень надеемся, что к концу года мы будем близки к 100%. То есть, по крайней мере, не сократим наше производство", - сказал Яковлев во время дня информирования по итогам реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на базе АО "Кронштадтский морской завод".

Он отметил, что, согласно постановлению о коронавирусных ограничениях в Петербурге, в городе не останавливалось промпроизводство. "На всех промышленных предприятиях все стандарты безопасности внедрены. Конечно, минус в том, что появились внепроизводственные траты, которых раньше не было, - маски, дезинфекция и так далее. Но тем не менее, процесс не остановился", - добавил зампред комитета.

По данным городского комитета по информатизации и связи, в 2019 году индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 104,8% к 2018 году. Рост был обеспечен положительной динамикой наиболее крупного сектора города - обрабатывающих производств.