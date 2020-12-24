Россияне в 2020 году чаще ели фастфуд и заводили питомцев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2020 году стали чаще есть фастфуд, заниматься благотворительностью, инвестировать и заводить домашних питомцев, говорится в исследовании МТС, основанном на обезличенных больших данных пользователей.

По данным МТС, в 2020 году россияне пытались восполнить нехватку личного общения удаленно. Так, в среднем за год россияне стали разговаривать на 12 минут больше, а интернет-трафик передачи данных вырос почти на 40%. В интернете люди чаще сидели в социальных сетях, смотрели видео и фильмы в онлайн-кинотеатрах, в то время как популярность дейтинговых сервисов снижалась.

Из-за пандемии весной люди были вынуждены стать домоседами, отмечают в МТС. Так, в Москве длина среднего дневного маршрута в марте сократилась вчетверо по сравнению с январем, в целом же люди стали ходить на 20% меньше, а среднее количество шагов в сутки не превысило 5 тыс. Однако с лета выросли продажи спортивных товаров - в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, в этом году во многих семьях появились домашние питомцы, указывается в исследовании. Например, покупки товаров для животных стали расти с весны 2020 года и увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом.

Также россияне больше озаботились уютом: продажи мебели, товаров для дома и ремонта (обоев, краски, электрических и осветительных приборов, зеркал, посуды и т.п.) выросли на 34%.

Траты и инвестиции

В связи с тем, что россияне старались больше покупать онлайн, количество онлайн-платежей за товары и услуги в этом году выросло почти на треть, а в топ категорий онлайн-расходов вошли оплата такси, продуктов и онлайн-игр. В офлайне россияне стали покупать на 18% реже, а фастфуд по популярности вытеснил алкоголь из топ-5 офлайн-покупок.

Также россияне в 2020 году чаще жертвовали на благотворительные цели: количество переводов в благотворительные организации увеличилось на 79%. Чаще стали инвестировать, например, в Москве вложения в акции, облигации и другие финансовые инструменты были в пять раз активнее по сравнению с прошлым годом.

Что касается путешествий и рабочих поездок, то и их ожидаемо стало меньше. "Кое-кто, конечно, добрался до популярных Турции и Таиланда, но таких было не слишком много, около 2%. Компании старались не отправлять своих сотрудников в командировки и научились решать все вопросы удаленно. Количество рабочих поездок по России резко сократилось, и в целом из региона в регион в 2020 году мы ездили на 20% меньше", - отмечают в МТС.