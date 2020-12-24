В СП считают, что снижение ВВП России в 2020 году может составить около 4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Снижение ВВП России в 2020 году может составить около 4%, что оптимистичнее первоначального прогноза Счетной палаты, составляющего 4,2%. Такие данные приводятся в экономическом мониторинге Счетной палаты за 16-23 декабря 2020 года.

"По оценке департамента аудита экономического развития, сокращение ВВП в четвертом квартале 2020 года с учетом высокой базы прошлого года может составить 5,7%, а снижение по году может составить около 4%, что несколько оптимистичнее, чем ожидалось по прогнозу Счетной палаты, опубликованному 28 октября 2020 года [составлял -4,2%]", - сообщает ведомство.

Счетная палата отмечает, что в разгар "первой волны" пандемии ожидания экспертов касательно падения российской экономики в 2020 году были довольно пессимистичными, а снижение ВВП прогнозировалось вплоть до уровня в 8-12% за год.

"Однако динамика основных показателей оказалась гораздо более благоприятной. В частности, ВВП и инвестиции в основной капитал сократились значительно меньше ожидаемого, а отрицательная динамика в промышленности во многом сохраняется за счет обязательств по сокращению добычи нефти, тогда как обрабатывающие производства к концу года вернулись к росту", - говорится в материалах ведомства.