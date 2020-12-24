ФАС одобрила создание операторами связи СП по расчистке частот для 5G

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство операторов связи о создании совместного предприятия по расчистке частот для 5G, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ФАС России согласовала ходатайство операторов связи о создании совместного предприятия по 5G. При этом ведомство предписало ее участникам сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка подвижной радиотелефонной связи", - отметили там.

В ФАС пояснили, что, в частности операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для виртуальных мобильных операторов (MVNO).

"Доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G - это возможность оказывать на территории РФ услуги связи нового поколения", - отметил заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

О совместном предприятии по 5G

В декабре 2019 г. "большая четверка" операторов подписала соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G. В рамках соглашения компании прорабатывали варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора.

В начале августа в "Ростелекоме" сообщили, что ходатайство операторов о создании СП находится на рассмотрении в ФАС. При этом в "Мегафоне" отметили, что форматы государственного участия могут быть самыми разными, речь может идти не только о "золотой акции" в СП.

Предполагается, что СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.