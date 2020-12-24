ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение продлить срок своих рекомендаций для кредиторов, в том числе банков, не выселять россиян из квартир за долги до 31 марта 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора о продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции.

"Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа)", - отмечается в письме.

Ранее регулятор рекомендовал не выселять должников до 31 декабря 2020 года.