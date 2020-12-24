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Кабмин выделил Росавиации более 4 млрд рублей в 2020 году

1,9 млрд рублей выделят на региональные перевозки пассажиров, 1,84 млрд рублей направят на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавиации еще более 4 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование полетов в 2020 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что 1,9 млрд рублей выделят на региональные перевозки пассажиров, 1,84 млрд рублей направят на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Объем субсидирования воздушных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь на 2020 год составляет 5,8 млрд руб., на региональные рейсы изначальное финансирование программы составляло 8,3 млрд рублей, недавно она была дофинансирована на 3 млрд рублей за счет увеличения на 71 маршрут (до 333 направлений).

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