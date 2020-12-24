ВЭБ получит госгарантии в размере до $6 млрд в рамках реализации "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в 2020 году получит 15 государственных гарантий в общем размере до $6 млрд в рамках реализации проекта "Арктик СПГ - 2". Соответствующее распоряжение правительства России за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, средства пойдут на кредиты для юрлиц, которые привлекают деньги в ВЭБ.РФ на покупку судов-газовозов для последующей их передачи в лизинг в рамках проекта "Арктик СПГ - 2".

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.

В конце 2019 года - начале 2020 года ССК "Звезда" и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство пяти арктических судов-газовозов ледового класса Arc7, предназначенных для транспортировки сжиженного газа. Это первые суда серии из 15 единиц, которые планирует построить ССК "Звезда". Суда-газовозы будут строиться на судоверфи для "Новатэка" в рамках проекта "Арктик СПГ - 2".