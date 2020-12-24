Северо-Гыданский участок в ЯНАО продадут в 2021 году производителям СПГ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аукцион на Северо-Гыданский участок, расположенный в границах Ямало-Ненецкого автономного округа и Гадынской губы Карского моря, будет проведен в 2021 году, говорится в распоряжении правительства РФ.

Ресурсы газа участка по категории D0 оцениваются в 60,5 млрд куб. м газа, по категории Dл - 270 млрд куб. м, по категории D1 - 511,8 млрд куб. м, D2 - 402 млрд куб. м. Извлекаемые запасы нефти по категории D1 - 35,8 млн тонн, по категории D2 - 66,4 млн тонн.

Принять участие в торгах могут компании, уже имеющие лицензии на пользование недрами на полуострове Ямал или полуострове Гыдан. Данные лицензии должны предусматривать направление добытого газа на производство СПГ, отмечается в документе.

"Новатэк" в 2016 году просил Минприроды России "зарезервировать" для него 10 участков на полуостровах Ямал и Гыдан под СПГ-кластер и уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское месторождения. Также для "Новатэка" были зарезервированы Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский участки. В 2019 году правительство начало проводить аукционы по участкам, включив в его условия обязательное направление добытых запасов на производство СПГ. Стратегия "Новатэка" предусматривает производство до 70 млн т СПГ к 2030 г. на Ямале и Гыдане.

Количество углеводородов в недрах Гыданского очага нефтегазообразования на севере Ямало-Ненецкого автономного округа оценивается Институтом нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН в 27,1 трлн кубометров газообразных углеводородов и 8,3 млрд тонн жидких. .